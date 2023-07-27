Cumhurbaşkanı Tatar Güreşseverler Derneği ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güreşseverler Derneği tarafından düzenlenen Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Lokali’nde yapılan törende, Cumhurbaşkanı Tatar, ödüle layık görülen güreşçi ve güreş antrenörü Ömer Çavuşoğlu’na ödülünü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’ne sportif faaliyetlerde uygulanan engellemeler ve kısıtlamalara değindi ve KKTC’deki 33 spor federasyonu ile birlikte spor yapılması ve engellerin aşılması için mücadele verildiğini söyledi.

Güreş Federasyonu ve Güreşseverler Derneği’ne ortaya koydukları çaba için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.