Cumhurbaşkanı Tatar: “Hem belediye başkanı hem de müteahhit olarak ülkeye büyük hizmetler verdi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam gerçekleştirilen Burhan Yetkili'yi anma törenine katıldı.

Tatar, törende şu konuşmayı yaptı:

“Bu ülkede kurumsal yapı daha gelişmeden sayın Burhan Yetkili ile ortağı ve yol arkadaşı Mehmet Kahveci ile yaptığı hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu bende buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Finansmana erişimin çok daha zor olduğu zamanlarda bu girişimleri yapmak, güvenilirliği sağlayabilmek, zamanında taahhüdü yerine getirebilmek, o dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısında izolasyonlar ve ambargolar altında her türlü tecrit, insan haklarına aykırı her türlü uygulamaya maruz kalan bir ülkenin yolculuğunda Emek inşaat bir mihenk taşı olarak büyük hizmetler vermiş, büyük yatırımlar yapmıştır.

Ülkemizin en önemli inşaat şirketlerinden birisi olan Emek inşaat, ne üzücüdür ki projeden kaynaklanan bir hata yüzünden yıllarca Avrupa Birliği mahkemelerinde haksız yere yargılanmış, AB'nin kendi proje hatalarından dolayı Burhan Yetkili bu konuda çok derin üzüntüler yaşamıştır. Kendisi ile sürekli konuşuyor ve AB konusunda ne yapabileceğimizi istişare ediyorduk.

Burhan Yetkili bu ülkeye hem bir müteahhit olarak hem de belediye başkanı olarak büyük hizmetler vermiş bir değerimizdi. Bu duygu ve düşüncelerle Burhan Yetkili'yi rahmetle anar tüm aileye başsağlığı ve sabırlar dilerim."