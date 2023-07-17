Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğine yönelik yapılan projelerin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, okçuluk ve diğer faaliyetlerde Türkiye’den gelen gençlerle Kıbrıslı Türk gençlerin kaynaşmasına vesile olunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’ncu yılında yapılacak etkinlikler kapsamında Ercan Havaalanı’nın yeni terminal binasının açılışı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye geleceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan’daki mevcut terminal binasının 5 kat büyüklüğünde olan yeni binanın hizmete girmesiyle daha çok yolcu ve uçağa hizmet verileceğini anlattı.

Ercan Havaalanı’nın KKTC’nin yurtdışına açılan bir kapısı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan’daki açılış töreni ile Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki yakın ilişkinin bir kez daha tezahürü olarak dünyaya duyurulacağını kaydetti.

Pandemi sonrasında ülkede ekonominin normale dönmeye başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi, iletişim, hizmet ve inşaat sektörü alanlarında ekonomiye katkıda bulunulduğunu aktardı.

Gençlerin Kıbrıs konusundaki genel kültür ve eğitiminin geliştirilmesinin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Yıldız

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduklarını belirterek, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle farklı ülkelerden gelen sporcularla Maraş’a yapılacak ziyaretle duruşlarını sergileyeceklerini söyledi.