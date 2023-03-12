Cumhurbaşkanı Tatar, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

umhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921’de ulusal marş kabul edilen İstiklâl Marşı’nın 102’inci yaşını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Türk ulusunun ve kahraman Türk ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’yu işgal eden emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin simgesi, Türk millî birliğini pekiştiren bağımsızlık marşımızın, İstiklâl Marşı olarak TBMM’de kabul edilmesinin 102’inci yıl dönümündeyiz.

Türkiye kadar KKTC için de kutsal olan milli marşımız, özgürlük şiarını yaşam rehberi yapan ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir hâl ve koşulda vazgeçmeyeceğinin, esaret altında yaşayamayacağının, kahramanlığının ve cesaretinin en anlamlı göstergelerindendir.

İstiklâl marşımızın yanı sıra Türk edebiyatına sayısız ölümsüz ebedi eserleri kazandıran büyük edebiyatçı Mehmet Akif Ersoy’u, mazlum ve tutsak uluslara bağımsızlık ilhamını ve cesaretini veren özelliğiyle insanlığın yakın tarihini etkileyen ve evrensel bir nitelik taşıyan Kurtuluş Savaşı’nda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Biz Kıbrıslı Türklerin, egemen devletimizde, onurlu ve özgür bir halk olarak yaşamanın erdemiyle Atatürk’ün bize bıraktığın mirası çok daha ileriye taşımanın azmi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzun altını çiziyorum.”