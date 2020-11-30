Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının KKTC’de varoluş mücadelesini ileriye taşıyabilme hedefinde olduklarını belirterek, Kıbrıs’ın gerçeklerinin bilindiğini ve Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu kaydetti.

Güney’deki devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendisini dünyaya tanıtmasının Kıbrıslı Türklere yapılan en büyük haksızlık olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM’in 1964 yılında aldığı 186 no’lu kararının yansımalarının hala Rum tarafının istismarı ve AB üyeliği ile devam ettiğine değinerek, “Bu da bize yapılan en büyük haksızlıktır. Bunu sürekli yabancı misyonlara ifade etmekteyim... Burada bir insan hakları ihlali vardır” dedi.

Bu haksızlığın görmezden gelinerek Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Tatar, “Biz kendimizi ayrı bir halk olarak görüyoruz. Kendi kimliğimizle, geleneklerimizle, ulusal beklenti ve çıkarlarımızla KKTC devletinde barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu yolda hem Anavatan hem de garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hareket etmek gerektiğini söyleyerek, Crans-Montana’da yaşananlardan sonra, Dördüncü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da bu süreç sonrasında yaptığı açıklamalarına atıfta bulunarak, “federasyon görüşmelerinin başarısız olduğunu” belirtti.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet formülünün en doğrusu olduğunu söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz de bunu şu anda dünyaya anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

K.T. Emekli Subaylar Derneği gibi kurum ve kuruluşların aracılığıyla bu siyaseti anlatmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu vesileyle de şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

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K.T. Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek, Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.