Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu yönetimini ve başarı elde eden sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu yönetimini ve başarı elde eden sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, sporun kardeşlik bağlamında gençlik için önemine işaret ederek Kempo Federasyonu’nun faaliyetlerini takdir ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanındaki uluslararası temasları önemli bulduklarını ve bütçeye göre bu temasların desteklenmesi gerektiğini söyleyerek ülke tanıtımı ve gençlik için önemli gelişmeler sağlayan ve birçok aşamadan geçerek başarı elde eden federasyonu kutladı.

Yetenekli gençleri bir araya getirmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm federasyon camiasında emeği geçen herkesi tebrik etti ve sporculara başarılar diledi.

-İngenç

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç de, federasyonun uluslararası alanda katıldıkları yarışmalar ve elde ettikleri başarılar hakkında bilgi vererek önümüzdeki aylarda federasyonun yapmayı planladığı faaliyetleri aktararak 24 Temmuz’da İskele’de yapılacak antreman maçına Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet etti.