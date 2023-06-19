Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin zeminini güçlendirmek, yakalanan ivmeyi ileri taşımak adına çalışmalara devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin zeminini güçlendirmek, yakalanan ivmeyi ileri taşımak adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yıllardan beri güneş enerjisinin önünü açmak, ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek, maliyeti uygun enerji, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için elektriğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Tatar, “Kabloyla elektrik yeni bir müjdedir” dedi.

Tatar, sürdürülebilir kalkınma sürecinde kabloyla elektrik projesinin çok önemli bir proje olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bugün Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basına açıklama yaptı.

- "KKTC’nin zeminini güçlendirmek, yakalanan ivmeyi ileri taşımak adına çalışmalara devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinin ardından yeminini ettikten sonra ilk ziyareti KKTC’ye yaptığını anımsatarak, ziyareti sırasında projeleri hızlandırmak adına Yılmaz'ın ziyareti için talimat verdiğini söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cevdet Yılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Yılmaz'ın ekonomi alanındaki tecrübeleri ve görevlerine Kalkınma Bakanı olarak görevine değinen Tatar, KKTC’nin gelişip kalkınması ve sürdürülebilir ekonomi açısından bunun önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye’nin son yıllarda dünyaya örnek olmuş kalkınma süreçlerinde hamleleri bulunduğunu söyledi.

Pandemi, ekonomik kriz ve deprem yaşandığını kaydeden Tatar, yaşanan deprem acısının yürekleri dağlamaya devam ettiğini söyleyerek, Şampiyon Melekler'e ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin zeminini güçlendirmek, yakalanılan ivmeyi ileri taşımak adına çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

-"Yeni siyaset gündemde"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yeni siyasete vurgu yaparak, federal temelde bir anlaşma için Türk halkının ciddi çaba ve iyi niyet ortaya koyduğunu, tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinin çökmesinin ardından Kıbrıs Türklerinin başka bir noktaya taşındığını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni siyasetin gündeme geldiğini söyledi.

Tatar, artık Kıbrıs’ta iki devletlik, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün önemli olduğunu ve ancak bunların teyidiyle yeni bir açılım olabileceğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde bunu bir kez daha teyit ettiğini dile getirdi.

Halkın refah düzeyini ileri taşıyabilmek için ekonomik yapıyı güçlendirmenin herkesin temenni ve dileği olduğunu söyleyen Tatar, geçmişe bakıldığında su projesi gibi büyük başarıların da KKTC’ye kazandırıldığını belirtti.

Tatar, tarımsal anlamda da suyun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve projelerin devam ettiğini ifade etti.

-"Kabloyla elektrik yeni bir müjdedir"

“Kabloyla elektrik yeni bir müjdedir” diyen Tatar, yıllardan beri güneş enerjisinin önünü açmak, ekonomik gelişmeleri sağlamak, maliyeti uygun, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için elektriğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çift yönlü kabloyla bunların gerçekleştirilebileceğini belirten Tatar, uzmanların da bunu önerdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğini belirttiğini söyleyerek, yakın gelecekte buna yönelik adımların atıldığını görme temennisinde bulundu.

Kablo elektrikte enterkonnekte ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanıldığında bunun ekonomik ve çevreyi koruyan bir sistem olarak yararlarına değinen Tatar, turizm, hafif sanayi, tarım ve eğitime katkısı olacağını belirtti.

Tatar, sürdürülebilir kalkınma sürecinde kabloyla elektrik projesinin çok önemli bir proje olarak ortaya çıktığını ifade ederek, bu projenin 3-4 yıl içinde gerçekleştiğinin görüleceğini kaydetti.

-"Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısı milyonu aştı"

Maraş açılımına değinen Tatar, Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi sosyal konut projesi, yeni hastane projesi, alt yapıda duble yolların gündemde olduğunu dile getirdi.

Aşama aşama yolların daha iyi noktaya geldiğinin görüldüğünü belirten Tatar, KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki sisteme dahil edilmesiyle oradaki sağlık sistemlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmaların olduğunu söyledi.

Yıldırım’ın Kalkınma Bakanlığı da yapmış tecrübeli bir bürokrat olduğunu dile getiren Tatar, KKTC’yi yakından tanıdığını, heyetiyle birlikte KKTC’nin ekonomik dönüşümüne ciddi anlamda katkılar yapabileceğini kaydetti.

Tatar, Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.