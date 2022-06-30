Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER ile Telsim’in düzenlediği Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar belgeselinin gösterimine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim’in, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlediği "Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar Hayat Öyküleri Gösterimi" belgeselinin gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesine güzel ve anlamlı bir gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar’ın, Kıbrıs Türkü’nün örnek alınacak isimlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Telsim ve KÖDER’in başkan ve üyelerini tebrik ederek gösterimi yapılan bütün belgesellerde bizzat bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin ifade edilmesi ve arşivlerde gelecek nesillere kaynak oluşturması için kadınların ülke adına yaptığı fedakârlıkların, bıraktığı izlerin çok anlamlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs Türk kadını, her alanda başarı göstermektedir. Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar da geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturacak çalışmaların topluma kazandırılmasında büyük rol oynamış ve Kıbrıs Türk halkının geleceğine ışık tutmuş iki önemli değerimizdir. Ayrı bir halk olarak ülkemizin geleceği için bu topraklarda var olma mücadelesinde kahraman kadınlarımızı yürekten kutlarım” dedi.