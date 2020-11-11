Cumhurbaşkanı Tatar komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, komutanları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tuğgeneral Taner Uysal, Tuğgeneral Nihat Ergün, Tuğgeneral Kemal Balta ve Tuğgeneral İbrahim Dağman'ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “15 Kasım’da, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünün 37'nci yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 15 Kasım'da KKTC'yi ziyaret edeceğini ifade etmiştir. İnşallah hep birlikte 37'nci yılımızı kutlamış olacağız” diye konuştu.

Cumhrubaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 20 Temmuz 1974'ten önce çok zor ve tehlikeli süreçlerden geçtiğini fakat Türkiye'nin desteğiyle bu zor süreçlerde direnebildiğini ifade etti.

Türk askerinin adaya ayak bastığı günden itibaren Kıbrıslı Türklerin huzur, güvenlik ve refah içinde yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rumların hayallerinde her zaman ENOSİS ve benzeri hedefler olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün geleceği olmayan bir coğrafyada ilelebet başı dik bir şekilde yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında Mutlu Barış Harekatı ile atılan doğru adımla KTBK ve GKK'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini başarılı bir şekilde sağlayıp tüm adaya huzur getirdiğini ve mevcudiyetlerinin fevkalade önemli olduğunu belirtti.

KTBK ve GKK'nın mevcudiyetinin Kıbrıs Türk halkı açısından önemini işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Egemen eşitlik ve Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türklerin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim seçilmem dolayısı ile bu mesajlarımızı dünyaya, AB'nin çeşitli makamlarına ve Rum komşularımıza ilan ettik. Kendi demokrasimiz içerisinde, halkımızın onayı ile bu siyasetimizi devam ettiriyoruz ve Kıbrıs'ta değişen koşulların önem kazandığını tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir” dedi.

Bölgedeki stratejik gelişmelerin Türkiye'nin bölgedeki önemini daha da artırdığını kaydeden Tatar, TC ve KKTC arasındaki mevcut işbirliğinin gerek Mavi Vatan’da gerekse Kıbrıslı Türklerin haklı davasında ve her türlü müdafasında daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin güçlenmesi ve Kıbrıslı Türklerin huzur, güvenlik ve refahını da yüceltmek yönünde çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

ÖZTÜRK

Açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ün yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Öztürk, konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kutlayarak, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanındayız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının hak ve menfaatlerini korumaya kararlı ve azimliyiz” diyen Sezai Öztürk, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde hakkaniyetli bir çözümden yana olduklarını ve bir oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.