Cumhurbaşkanı Tatar LAÜ Masa Tenisi takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi Masa Tenisi Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların başarılarının KKTC’nin başarısı olduğunu, gençlerin her dalda olduğu gibi yetenekleri ile büyük başarı gösterdiğini söyledi.

Gençliğin spor, kültür ve sanat dallarında da eğitimlerini sürdürmelerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, masa tenisi spor dalının ülkede yer almasından ve geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tatar, sporcu, antrenör ve LAÜ ailesini elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Spor ambargolarının gençlere uygulanmasının insanlık dışı olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin kendi bayraklarıyla uluslararası yarışmalarda yer alabilmesi için uğraş vermeye devam edeceklerini belirtti.