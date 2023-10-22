Cumhurbaşkanı Tatar Lefkoşa Maratonu Halk Koşusu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak” amacıyla düzenlenen “Ülker Lefkoşa Maratonu Halk Koşusu'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, maraton başlamadan önce yaptığı konuşmada, Şampiyon Melekler adına düzenlenen maratona katılımın "çok büyük" olduğuna işaret ederek, yaşanan acıyı bir kez daha paylaştıklarını vurguladı.

Tatar, “6 Şubat depreminde yaşanan bu acı, Kıbrıs Türklerinin tarihinde unutulmayacak acılardan birdir” ifadelerini kullanarak, Anavatan Türkiye’de de 50 binden fazla insanı kaybettiklerini kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sponsorlarıyla, ekipleriyle böyle bir organizasyonu düzenlemesinin gayet memnuniyet verici olduğunu belirten Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanına, meclis üyelerine, sponsorlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bugüne kadar yapılan maratonlardan çok daha fazla bir katılım olduğunu gördüğünü ifade eden Tatar, katılan destek veren herkese teşekkür etti ve “Şampiyon Meleklerimizi, öğretmenlerini hiçbir zaman unutmayacağımız, aileleriyle birlikte onların adını yaşatacağımız mesajını vermek için buradayız” dedi.

Maratonda toplumsal önemli bir mesaj verildiğini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birlikte ve dayanışma içinde büyük projelere imza atabiliyor, gerçekleştirebiliyor. Bu duyarlılığı göstererek burada bulunan genç, yaşlı herkese teşekkür ederim” diye konuştu.