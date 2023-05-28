Cumhurbaşkanı Tatar, Mazlum Mercan’ı anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü başkanlığı yapmış merhum Mazlum Mercan’ı anmak amacıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefke’de Mazlum Mercan’ın kabri başındaki anma törenine katılan Tatar, merhumu rahmetle andı; ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Mercan Hoca’nın futbolcu, öğretmen, TMT’ye büyük hizmetler vermiş bir mücahit, Lefke Belediye Meclisi’nde hizmetler yürüten halk tarafından sevilen biri olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda böyle değerlerle var olmuştur. Bizim bu değerleri unutmamız mümkün değildir. Burada biz böyle değerlerle bir devlet sahibiyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mercan Hoca gibi değerli kişiler sayesinde gençlerimizin geleceğe umutla bakabildiğini sözlerine ekledi.