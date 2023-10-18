Cumhurbaşkanı Tatar: “Mücahit komutanların yaptıkları unutulmaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, 60 yıl önce silah zoruyla devletten dışlandığını ve Kıbrıs’ın Helen adasına dönüştürülmesi için soykırıma uğradığını belirterek, buna karşı Mücahit komutanlarının yaptıklarının çok değerli olduğunu ve unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip hazır bulundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Gazze’de meydana gelen hastane saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yıldan beridir Kıbrıs’ta huzur, barış ve istikrarın, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk ordusunun adada bulunmasından dolayı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün 60 yıl önce silah zoruyla devletten dışlandığını ve Kıbrıs’ın Helen adasına dönüştürülmesi için soykırıma uğradığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanların liderliğinde Kıbrıs Türkü’nün direndiğini ifade etti.

Mücahit komutanlarının yaptıklarının çok değerli olduğunu ve unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hayatını kaybedenleri andı, hayatta olanlara sağlıklı günler diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahitlerin yaptığı fedakarlığın ödülü olarak gazilik unvanının verilmesi için gerekli girişimlerin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

Federal temelde çözümün sakıncalarından da bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliği’nde garantörlüğün sona ereceğini ve Türk askerinin adadan çekileceğini söyledi.

“Kimse bu çağda savaş çıkmaz diye düşünmesin” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşının kısa süre önce çıktığını, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ise yıllardır devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte verilen mücadeleler ve geleceğin tehlikeye girmemesi için Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletler Teşkilatı’nın kopmaz bir parçası olduğu vurgusu yaptığına dikkat çekti.

-Gözkamaş

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş da, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.