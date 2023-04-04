Cumhurbaşkanı Tatar: “Narenciye, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CYPFRUVEX yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, CYPFRUVEX’in üreticilere köprü vazifesi görmesi ve yıllardan gelen tecrübesi dolayısıyla önemine işaret etti.

Üretici, ihracatçı ve pazarlarla iletişim kuran yapının sürdürülmesinde büyük yarar gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, narenciyenin bölgeyi ayakta tutan önemli bir üretim sektörü olduğunu ve ülke ekonomisine katma değer sağladığını söyledi.

Dinamik bir sektör olarak yeni tür ürünler ve pazarlara ulaşarak birtakım yeniliklerle narenciye sektörünün gelişmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.