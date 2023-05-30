Cumhurbaşkanı Tatar, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nı onayladığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Meclis'ten geçirilen “Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nı” onayladığını açıkladı.

Tatar söz konusu yasanın kamu menfaatini ön planda tuttuğunu, değişik hükümetler döneminde de tam gün eğitimin hedeflendiğini kaydederek, öğretmenlerin hizmete yatkınlığını sağlayıp görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eğitimin olmazsa olmaz parametrelerinden fırsat eşitliği olgusunu pekiştireceğini vurguladığı yasanın öğretmenler tarafından verilen kutsal hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatılmalarına vesile olacağı kanaatinde olduğunu da belirtti.

KKTC’deki ders saatlerinin yeniden düzenlenmesinin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme düzeyinin geliştirilmesine öncülük edeceğini de vurgulayan Tatar’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi tarafından gerçekleşen oylamada yasalaşan ve onayıma sunulan Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nı onayladığımı, değerli kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Kamu menfaatini ön planda tutan, değişik hükümetler döneminde de tam gün eğitimi hedefleyen bahse konu yasanın, ilköğretim ve ortaöğretimde hizmet veren 4 bin 500 öğretmenimizin hizmete yatkınlığını sağlayıp görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırırken aynı zamanda öğretmenlerimiz tarafından verilen kutsal hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatılmalarına vesile olacağı kanaatindeyim.

Teknik Kurul aşamasından sonra 9 kez ilgili tüm paydaşların katılımıyla ortak akıl ekseninde şekillenen bu yasayla birlikte, KKTC’nin teminatı öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde ve öncülüğünde yurduna çok daha faydalı, erdem ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişeceğine bütün samimiyetimle inanıyor; özellikle tam gün eğitim hedefi taşıyan bu yasanın, eğitimin olmazsa olmaz parametrelerinden fırsat eşitliği olgusunu pekiştireceğini düşünüyorum.

UNESCO ve OECD gibi eğitim üzerine araştırma yapan uluslararası kuruluşların da yaptığı çalışmalar tarafından ortaya konduğu üzere, okulda geçirilen süre; eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesinde en önemli faktörlerden biridir.

Bu gerçek ışığında, AB ve OECD ortalamalarının çok altında olan ülkemizdeki ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi hiç kuşkusuz, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme düzeyinin geliştirilmesine öncülük edecek; daha uzun erimde ve geniş ölçekte sosyal adalet kavramının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Yetkili makamların altını çizdiği üzere yasada öğretmeni zedeleyici ve itibarsızlaştırıcı herhangi bir maddenin olmadığı aşikardır.

Gerek duyulması durumunda ortak akılla hareket edilerek yasada küçük tadilatlar yapılabilir. Diyalogla tüm hassasiyetlerin sağlanması her zaman mümkündür.

Kıbrıs Türk eğitim ve kültür tarihinde önemli bir dönüşüm ve değişimi sağlamış; eşitlik, adalet gibi kavramların yanında tarihsel ve ulusal bilinç konusunda yetkin, toplumsal manevi değerlerini içselleştirmiş nesiller yetiştirilmesine öncülük eden bütün öğretmenlerimizin her daim yanında olmaya devam edileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”