Cumhurbaşkanı Tatar, Onbeş Kasım Kıbıs Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, “Eğitim adası olan KKTC’de yeni kurulan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin medya sektörünün ardından ülkeye hizmet etmek ve gelişmesine katkıda bulunmak için eğitim alanında da yatırım yaptığına işaret etti. Tatar, KKTC’ye Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni kazandırdığı için Birinci ailesine teşekkür etti.

Üniversitenin isminin KKTC’nin kuruluş tarihi olan 15 Kasım’dan geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarihin kendisinin ve Ertan Birinci’nin izinden gittikleri kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş ile özdeşleştiğine dikkat çekti.

Mezun olup diploma alınca yeni bir dönemin başladığını ancak eğitimin hayat boyu devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mezunları kutlayarak başarılar diledi.

Yabancı öğrencilere de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’yi unutmayın ve buradan aldığınız diplomayla gurur duyun. Ülkenize hizmet etmek için çok çalışın” dedi.