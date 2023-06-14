Cumhurbaşkanı Tatar, panele katılmak için Bolu'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Raif Denktaş” konulu panele ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin açılış törenine katılmak amacıyla bugün Bolu'ya gidiyor.

Ankara üzerinden Bolu’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar saat 10.00 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, panel ve açılışa katılacağı Bolu'da ayrıca Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığındaki “Bolu Halkı ile Buluşma Toplantısı”na katılacak. Tatar, Bolu Kıbrıs Gazileri ile de bir araya gelecek.

Tatar, iki günlük temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam yurda dönecek.