Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Örgütünün kuruluşunun 59. yılı münasebetiyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla özellikle güvenlik konusunda Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acıları da dikkate alarak herkesin barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Halkın güvenliğinin önemli bir konu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bir ada ülkesi olmamız sebebiyle havada, denizde ve karada her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, nüfusta yaşanan hareketliliğin de bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğini vurgulayarak bunun doğal bir durum olduğunu, bu bağlamda polisin ve güvenlik görevlilerinin sorumluluğunun daha da arttığını dile getirdi.

Polisin yaşadığı sıkıntıların, devlet olarak ele alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübeli polislerin yavaş yavaş emekliye çıkacağını; genç polislerin de zamanla yetişeceğini söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin, polis teşkilatının daha da etkili bir şekilde çalışmasına katkı sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Polisimizin güçlenmesi adına bazı yasal düzenlemeler dahil, bütçe imkânları doğrultusunda devlet olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ülkemizi ziyareti sırasında kendisine eşlik eden ve görevi başında kaza geçiren polis memuru arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kazanın meydana geldiği yolun düzeltilmesi ile ilgili olarak da gerekli adımı atmış bulunmaktayım” diyerek kendisine yapılan ziyaretten dolayı Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de kabuldeki konuşmasında, Polis Teşkilatının 59. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilk ziyaretlerini Cumhurbaşkanlığı’na yaptıklarını belirtti. Kuni bu konuda verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürleri sundu.