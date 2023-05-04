Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Kuni ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürü olarak atanan Kasım Kuni’nin oluşturduğu güven ve halka hizmet için yapacağı çalışmaların önemine vurgu yaparak, yeni görevinde başarı diledi.

Halkın huzur ve güvenli bir şekilde yaşamasının önceliği olduğunu söyleyen Tatar, dünyanın her yerinde olduğu gibi zaman zaman ülkede de bazı suç olaylarının meydana geldiğini ifade ederek, polis teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde halkın güven içinde yaşayabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatında açılan münhallerin doldurulması gerektiğini ifade ederek, bu konuya destek verdiğini ve hükümet olarak gerekli hassasiyetin gösterildiğini dile getirdi. KTBK ve GKK ile sağlıklı bir iletişim içerisinde olan polis teşkilatının birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğuna değinen Tatar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve bütün polis teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de kabuldeki konuşmasında, yeni görevine atandıktan sonra yaptığı ilk ziyaretin Cumhurbaşkanlığı’na olduğunu belirtti. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına, yasalar çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceğinin altını çizen Kuni, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.