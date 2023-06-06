Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nda final karşılaşmasını izledi

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nda final karşılaşmasını izledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Eryaman organizasyonu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın ana sponsorluğunda düzenlenen ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanan “Geleneksel Başkent Kupası Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nda” final karşılaşmasını izledi.

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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda, Lefkoşa Karması ile Fenerbahçe U-15 takımları arasında oynanan maçın ardından oyuncuları ve idarecileri tebrik ederek, takımlara kupalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Karmasını 2-0 yenerek turnuvada şampiyon olan Fenerbahçe U 15 takımını, ikinci olan Lefkoşa Karmasını, üçüncü olan Doğu Karması ve dördüncü olan Batı Karması U 15 takımlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvayı organize eden Hüseyin Eryaman ile turnuva sponsoru Tangul Ünal Çagıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı da tebrik etti.

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