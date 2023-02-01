Cumhurbaşkanı Tatar, Samtay Vakfı’nın kurucu başkanı merhum Suna Atun’u anma ve öykü kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samtay Vakfı’nın kurucu başkanı merhum Suna Atun’u anma ve Bülent Fevzioğlu’nun hazırlayıp İbrahim Zeki Burdurlu’nun yazdığı öykü kitabının Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konulan eserlerin değerinin çok büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu eserlerin gelecek nesillere taşınmasının, Kıbrıs Türk edebiyatına katkıda bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının varlığının esası olan örf, adet ve geleneklerimizin, siyasi mücadelemizin alt yapısını oluşturduğunu vurguladı.

KKTC’nin dünyaya tanıtıldığını, bu eserlerin Kıbrıs Türkü’nün zenginliği ve varlığımızın teminatı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Suna Atun’u rahmetle anarak Gazimağusa’nın tanıtılmasına ve Samtay Vakfı’na yaptığı katkıların asla unutulmayacağını ifade etti.