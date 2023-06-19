Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’la görüştü…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeleri sırasında basına açıklama yaptı.

Burada konuşan Yılmaz, hem Türkiye hem KKTC’de insanların ortak geleceği ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşanan dönüşüme ve gelişmelere işaret ederek KKTC’nin bir cazibe merkezi olabileceğini kaydetti.

-Yılmaz: “Her iki ülkedeki insanların ortak geleceği ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz”

Önceki görevlerinde de KKTC’yi defalarca ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, bu kez TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak adada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Her iki ülkedeki insanların ortak geleceği ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Yılmaz, “Bizim bu ülkeye bakışımızı anlatmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusunun milli mesele olduğuna işaret eden Yılmaz, her konuda KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını kaydetti. Bundan sonraki dönemde de birlikte çalışmaya ve iş birliğine devam edileceğini belirten Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı"na girildiğini de ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden toplumun büyük desteği ile seçildiğine işaret eden Yılmaz, “Siyasi istikrar içinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Yeni dönemde imzalanan ilk belgenin TC-KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü olduğuna, ilk ziyaretin de KKTC’ye gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, bunun KKTC’ye verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Kendilerinin de KKTC’ye ilgili konuları takip için gönderildiğini söyleyen Yılmaz, özellikle yeni terminal binası ve binanın açılışının 20 Temmuz’a yetişmesi çerçevesinde yapılan ziyarete işaret etti.

-"Denizi geçmişiz, derede boğulmayız inşallah"

Bu ziyaret sırasında güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, “Denizi geçmişiz derede boğulmayız inşallah” diyerek ufak tefek sorunların en kısa sürede çözüleceğini ve havaalanının açılacağını ifade etti.

“Orası KKTC’nin vitrini” diyen Yılmaz ülkeye gelen insanların ilk karşılaştığı yer olması itibariyle havalimanı binasının önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, yeni havalimanının 10 kat büyüyen kapasitesiyle hem ülkenin kalkınmasına hem de halkın hızlı hizmet almasına vesile olacağını kaydetti.

Projelerin bundan ibaret olmadığını, çok sayıda iş birliği projesi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, kablo ile elektrik projesinin bunlar arasında en öncelikli olanlardan olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili yetkililerin de ziyarette hazır bulunduğunu anlatan Yılmaz, teknik hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

Kalkınma sürecinin hem kamu hem özel sektörü kapsadığına işaret eden Yılmaz, sadece kamu ile hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığın belirtti.

Özel sektör konusunda etkili çalışalar yapılacağını, KKTC’nin mukayeseli üstlüklerini analiz ederek, KKTC ve TC özel sektörünün birlikte çalışacağı modellerle daha güçlü yatırım hamleleri yapılacağını anlatan Yılmaz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılacağını belirtti.

Pandemi süreci ve bölgedeki jeopolitik gelişmelere değinen Yılmaz, siyasi istikrarın ekonominin temel şartı olduğunu vurguladı.

-"Doğu Akdeniz'de hem TC hem KKTC'nin haklarını kararlı şekilde korumaya devam edeceğiz"

Cevdet Yılmaz, siyasi olarak KKTC’nin haklarının, burada yaşayan insanların haklarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem KKTC’nin haklarını kararlı şekilde koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini vurguladı, buna yönelik hiçbir müdahaleye kayıtsız kalmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Hidrokarbon konusunda ve diğer konularda haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, temennilerinin ise Doğu Akdeniz’deki tüm aktörlerle birlikte, ortak hedefler çerçevesinde herkesin hakkına riayet ederek çözümler üretmek olduğunu kaydetti.

-"Türkiye Yüzyılı inşallah KKTC'nin de yüzyılı olacak"

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu, son 20 yılda yapılan atılımlarla önemli bir noktaya gelindiğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı inşallah KKTC’nin de yüzyılı olacak. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

-Tatar: “Adaya kesintisiz şekilde su akması bir nimet”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapması ve imzalanan ilk belgenin KKTC hakkında olmasının KKTC’ye verilen değerin ve önemin açık bir göstergesi olduğunu söyledi, teşekkür etti.

Yılmaz’ı yıllardır tanıdıklarını, İrsen Küçük kabinesi döneminde birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tatar, su projesinin temellerinin de o yıllarda atıldığını söyledi.

Su Projesi sayesinde adaya kesintisiz şekilde su akmasının bir nimet olduğuna işaret eden Tatar, suyun tarımsal kullanımı için çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Kablo ile elektrik projesinin de yıllardır konuşulan bir proje olduğunu anlatan Tatar, bu projenin hayata geçmesinin de en büyük temennilerinden olduğunu söyledi. Tatar, bu proje sayesinde hem sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyetli enerji sağlanacağını hem de güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerinin de önünün açılacağını ifade etti.

Tatar, KKTC’nin bir turizm adası olduğuna işaret eden ve giderek artan enerji ihtiyacının sürekli akaryakıtla karşılanmasının çevreye de insanlara da zarar verdiğini kaydetti.

-“Ülke bir cazibe merkezi olabilir”

Kıbrıs’ın büyük bir dönüşüm geçirmekte olduğuna da işaret eden Tatar, siyasi engellere rağmen eğitim, turizm, sanayi, iletişim ve ulaşımda yaşanan gelişmelerle ülkenin bir cazibe merkezi olabileceği düşüncesinde olduklarını belirtti.

KKTC’nin mukayeseli avantajları olduğunu, bu potansiyeli yakalanın en büyük hedefleri olduğunu kaydeden Tatar, egemen eşitlik temelinde yürütülen yeni siyasetin Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin arkasında olduğunu ve yeni siyasetin ekonomik gelişmeyi de destekleyeceğini belirten Tatar, yeter ki biz burada gerekli düzememeleri yapabilelim, özel ve kamuyu dönüştürelim dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğine inanç belirten Tatar, Yılmaz’ın dokunuşu ve katkısının da bu süreçte önemli olacağını kaydetti.