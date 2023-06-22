Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasında, öğrencilerin mezuniyetine şahitlik etmekten dolayı duyduğu gururu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan bütün öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin öğretim görevlilerinin alanında uzman ve uluslararası yayınlarla üniversiteye değer katan ve KKTC’nin eğitimine büyük hizmetler veren kişiler olduğunu vurguladı.

“Dünya yolculuğunda insanlığa ve geleceğe hizmet etmek için bu diplomayı alıyorsunuz. Sürekli değişen teknoloji çağında yaşam boyu eğitim çok önemlidir. Aldığınız eğitimle ülkenizin kalkınmasına büyük hizmetler vereceksiniz. Hepinizi tebrik ederim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilere diploma takdiminde bulundu.

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