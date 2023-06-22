Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Rektörü Şanlıdağ’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a ülkede gerçekleşen ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nin sonuç raporu sunuldu.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, bilim alanında yapılan çalışmaların ülkemizde yer almasının gurur verici olduğunu dile getirerek kongreye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Covid-19 sonrası gelecekte de benzer virüslerin olabileceğini ve bu tehlikelere karşı tedbirli olmak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Genç bir cumhuriyet olarak gelecekte olabilecekleri değerlendirmekte büyük fayda vardır” dedi.