Cumhurbaşkanı Tatar’a Afyonkarahisar’da fahri doktora takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Afyon Kocatepe Üniversitesi’de fahri doktora takdim edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış dersini de verdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alan törende, Tatar’ı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile üniversite yetkilileri karşıladı. Tatar’a, Afyonkarahisar ziyaretinde KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi ve müzik dinletisi sunuldu.

-Karakaş

Prof. Dr. Karakaş, yaptığı açılış konuşmasında, yeni akademik yılın başarılı geçmesini temenni etti ve üniversite olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davasında her zaman yanında olduğunu belirtti.

Tatar’a üniversiteye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karakaş, Filistin’e yönelik orantısız saldırıları kınadı, 6 Şubat depremimde yaşamını yitiren öğrenciler ile vatandaşları andı. Karakaş, üniversite hakkında da bilgi verdi, yapılan çalışmaları anlattı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da, Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Yiğitbaşı, üniversitelerin ülkeler için önemine işaret ederek, insanlığa yön veren üniversitelerin, kültürel sanatsal sosyal bilimsel faaliyetleriyle geleceğe öncülük ettiğini, yer aldıkları şehirleri geliştirdiğini kaydetti.

Türkiye’de 8 milyonu aşan öğrenci sayısıyla üniversitelerin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirten Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da şehir altyapısı ve geleceğine katkı sağlayan üniversite ve bünyesinde yer alan eğitimcileri tebrik etti. Üniversitede KKTC’den de öğrenci bulunduğunu belirten Yiğitbaşı, bu sayıyı güçlü iş birlikleriyle artırmak istediklerini belirtti.

Tatar’ın ziyareti kapsamında aradaki ticari bağları da güçlendirmek ve artırmak istediklerini ifade eden Yiğitbaşı, Afyonkarahisar olarak her alanda her türlü ilişkileri geliştirmek için KKTC ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığının hazırladığı “KKTC’nin yakın geleceği” konulu filmin gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, ilk dersi verdi. Törende, Tatar’ın özgeçmişi de okundu.

-Tatar

“Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış dersinde Tatar, üniversitenin yeni akademik yılının başarılı geçmesini temenni etti, öğrencilere ve akademik personele başarılar diledi.

Tatar, dün ziyaret ettiği Kocatepe’ye, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak çıkmaktan onur gurur duyduğunu söyledi, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklük dünyası için bölgenin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 100. yılını kutladığını ifade eden Tatar, o gün Kocatepe’de alınan kararların bugünü inşa ettiğini kaydederek, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Kıbrıs adasının Osmanlı Devleti zamanında 80 bin şehit verilerek alındığını, uzun yıllar burada Türklerin hüküm sürdüğünü ifade eden Tatar, Kıbrıs adasının İngilizlere kiralanması sonrasında yaşanan Rum-Yunan saldırılarıyla “büyük Yunanistan yaratma” hayaliyle Türklerin adadan atılması için yapılan saldırıları anlattı.

Filistin’de bugün yaşananların ortada olduğunu ifade eden Tatar, bazı çevrelerin “garantörlük artık çağ dışı kaldı”, “Türkiye’nin adada kalmasına gerek yoktur” gibi söylemlerine karşı asla Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının gözünün ve gönlünün hep Türkiye’de olduğunu ve Türk halkının her şartta büyük Önder Atatürk’ün yanında olduğunu ifade eden Tatar, tarihte Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduklarını belirtti.

Barış Harekatı ile 1974’te adaya barış geldiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığını ifade eden Tatar, bugün bölgede Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir Türk devleti olarak yer aldıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu vurgulayan Tatar, bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin iş birliğine dayalı eşitlik temelinde bir anlaşma olabileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduklarını, siyasi sorunlar ve izolasyonlara rağmen eğitim turizm tarım alanlarında geliştiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin bölgede Dubai ve Singapur gibi bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Tatar, güçlü, potansiyeli yüksek Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, diğer Türk devletlerinin de destek vermesi durumunda coğrafyasında güçlü bir şekilde gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs tarihi ve Türk tarihine bakıldığında, en Güney’de, potansiyel olarak güçlü bir şekilde sürekli gelişen ve birlik beraberlik içinde manevi milli değerlerle bir bütün olan KKTC devletinin yer aldığını ifade etti.

Rumların tüm planlara “hayır” demesine rağmen Avrupa Birliği’ne haksız bir şekilde tek taraflı alınmasının, Kıbrıs Türk halkının da izolasyonlar altında tutulmasının kabul edilebilir olmadığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her alanda yapılan çalışmalarla bu haksızlıklara karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

Azerbaycan ile de yapılan görüşmelere işaret eden Tatar, Türk devletlerinin birlikteliği ve yakın ilişkilerin, haksızlıklara karşı büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunduklarını, bunun için de mücadeleye, Rumların tüm engellemelerine rağmen devam edeceklerini belirten Tatar, kendisini ağırlayan ve fahri doktora takdiminde bulunan üniversiteye teşekkür edildi.

Konuşmaların ardından Tatar’a,üniversite rektörü tarafından fahri doktora takdim edildi, cübbesi giydirildi.

Öğrencilerin, “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sloganları eşliğinde takdim edilen fahri doktoranın, “KKTC’nin bağımsızlık davasının başarıya ulaşmasında, uluslararası mahfillerde hakkıyla ve kararlılıkla temsil edilmesinde yürüttüğü aktif faaliyetler ile KKTC’nin Türkiye ile sevinçte, kıvançta ve acıda beraber olmasında verdiği üstün katkılardan dolayı üniversite senatosunun kararıyla” verildiği kaydedildi.