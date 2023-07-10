Cumhurbaşkanı Tatar’a, Celal İzci Bayar’ın kitabı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası İzci Başkanı ve eğitimcisi Celal İzci Bayar’ın oğlu Serhat Bayar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Serhat Bayar, kabulde, babasının Yenicami Mahallesi’nden Buckingham Sarayı’na uzanan yolculuğunu ve izcilikle geçen 75 yılının anlatıldığı “Bir dünya kurmak” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Celal İzci Bayar’ın Kıbrıs’ta mücadele yılları ve sonrasında Kıbrıs Türkü için önemli katkılarının bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, izcilik konusunda yıllardır önemli çalışmalar ve görevlerde yer alan Celal İzci Bayar’ın, Kıbrıs Türk toplumuna ve izciliğe yaptığı katkılardan dolayı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından İngiltere İmparatorluk Onur Payesi ile onurlandırıldığını anımsattı.

Yazdığı kitaptan dolayı Celal İzci Bayar’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kitabı merakla okuyacağını kaydetti.