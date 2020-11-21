Cumhurbaşkanı Tatar:Devlet tüm imkanları ile bölge halkının yaralarını saracak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından Tatar bugün saat 17.00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşananlara değinerek, biran önce hükümetin kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in sabah kendisini arayarak hükümeti kurma görevini iade edeceğini söylediğini belirten Tatar, hükümetin oluşumunun biran önce sağlnması için hiç beklemeden öğleden sonra da bu görevi Erhürman’a verdiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 18:50