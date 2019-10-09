"Cumhurbaşkanlığı adaylığına parti meclisi karar verecek"

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı adayı için kararı Parti Meclisi’nin vereceğini söyledi.

Saner, net bir tarih verememekle birlikte büyük ihtimalle ekim ayı sonunda ismin açıklanabileceğini kaydetti.

UBP'den yapılan açıklamaya göre BRT’de katıldığı programda soruları yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’nin adayı, koalisyon ortağı ile ilişki ve çalışmaları değerlendirmesinin yanı sıra, muhalefetin bazı eleştirilerine de yanıt verdi.

“KARARI PARTİ MECLİSİ VERECEK”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’nin adaylık süreci ile ilgili soruya Saner parti tüzüğünü hatırlatarak, tüzükte sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Parti Meclisinin belirlediğini yazdığını kaydetti.

Saner, adayın ismini ekim sonunda açıklayacaklarını dile getirerek, tüm yetkili organlarda konuşulduktan sonra kararı Parti Meclisinin vermesi gerektiğine dikkat çekti.

“ADAYLIK TEVDİ EDİLİR”

Saner kimsenin Cumhurbaşkanlığı gibi bir göreve “adayım” deme lüksünün olmadığını kaydederek, “Adaylık bir kişiye tevdi edilir, bu şahıs ağırlıklı olarak parti başkanı ya da toplumda yer etmiş bir kişi olur. Parti Meclisi Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğini iyi biliyor” şeklinde konuştu.

“KKTC’NİN YAŞATILMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA…”

Saner, Cumhurbaşkanı adayının KKTC’nin yaşatılması için gereğini yapmak zorunda olduğuna inandığını belirterek, “Güçlü adayın etrafında kenetlenerek sağ kesimin kazanması için toplanması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Herhangi parti veya isimle resmi görüşme yapmadıklarının da altını çizen Saner, sadece günlük konuşmaların olduğunu kaydetti.

“AĞIZLARINDAN ÇIKANI KULAKLARI DUYARSA İYİ OLUR”

Saner, başka bir soruya karşılık “Halkın Partisi bizim hükümet ortağımız, yalnız biraz ağızlarından çıkanları kulakları duyarsa iyi olur diye düşünüyorum.” ifadelerine yer vererek, “Siyasetin dilini değiştirip değiştirmemek zamanlamayla ilgili olarak ifade edilmişse kendilerine pay çıkarmaların ne denli doğru olacağını halka bırakıyorum. Topluma verdikleri mesajda benim gösterdiğim özeni onların da göstermesini bekliyorum ve istiyorum” şeklinde cevap verdi.

“HANGİ ANAYASA PAKETİNDEN BAHSEDİYORLAR?”

Yeniden Doğuş Partisi’nin bahsettiği Anayasa paketine de değinen Saner, “YDP şov yapmaya devam ediyor” diyerek, YDP’nin hangi Anayasa paketinden bahsettiğini sordu.

Saner, YDP’nin Mecliste 2014 yılında görüşülen Anayasa değişikliği paketinde bulunan 10-13 maddeden 4-5 tanesini alıp öneri diye ortaya koyduğunun belirterek, “Hem copy-paste yapacaksın, hem de onu da doğru yapamayacaksın. Bunlar özellikle bu dönemlerde popülizm yapmak için atılan adımlardır. Halk kimin ne olduğunu iyi biliyor. Bu ülkede 1962 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk milletvekili kayboldu ve hala daha bulunamadı. Neden, halkı ile yaptığı temaslardan dolayı. Dokunulmazlık bu tip görevlerde çok önemlidir. Meclisteki 50 kişinin her biri bu zırhın arkasına saklanarak hukuki güç sağlamaya çalışmaz. UBP tarihi boyunca hiçbir araştırma komitesine ret oyu vermedi. Biz inandığımız yolda, KKTC’nin yaşatılması için adım atmaya devam edeceğiz. Bizi kopyalamak isteyen partileri de şefkatle kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZİ ÇEKİŞTİRENLER BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER”

YDP’nin, UBP’den bazı üyelerin YDP’ye geçtiği iddiası üzerine Saner, “YDP Genel Başkanı başka nereden üye çalmak için gece yatıp dua edecek?” diyerek, YDP’den istifa edip UBP’ye katılmak isteyenlerin listesinin kendisinde olduğunu kaydetti.

YDP’nin nasıl üye yazdıklarını bildiğini de dile getiren Saner, UBP’nin kimseyle yarışacak durumda olduğunu düşünmediğini, şu an itibariyle 3 bin müracaat olduğunu ifade etti ve “Bizi çekiştirenler bizi izlemeye devam etsinler” dedi.