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Cumhurbaşkanlığı da kapıların açık olduğunu teyid etti

Cumhurbaşkanlığı da kapıların açık olduğunu teyid etti
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Cumhurbaşkanlığı, gerek BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi, gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileriyle yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“Yurttaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, Cumhurbaşkanlığı olarak gerek BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi  ve gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceği bilgisi birkaç kez teyit ettirilmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz”

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