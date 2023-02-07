Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki deprem kriz ve koordinasyon komitesi, afet bölgesine gereken iş araçları ve diğer ihtiyaçların tedariki için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki komite, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanı Mahmut Özçınar ile diğer yetkililerin katılımıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam eden komite, şu anda da sürdürdüğü çalışmalarda, KKTC’den deprem bölgelerine gönderilecek iş insanlarından temin edilen iş araçları ile çeşitli yardım malzemeleri gönderilmesini koordine ediyor.

Komite, enkaz altında kalan öğrencilerin arama ve kurtarma çalışmalarını da yakından takip ederken, deprem bölgesindeki vatandaşların ülkeye getirilmesi konularını da görüşüyor.