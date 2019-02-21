"Cumhurbaşkanlığı ekibinde yer alacak" iddialarına açıklık getirdi

Bir süreden beri medyada yer alan haberlerde Cumhurbaşkanlığı’nda müzakere sürecinde danışmanlık yapacağı iddia edilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros, bu iddialara açıklık getirdi.

Toros, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili verdiği yanıtta; kendisine Cumhurbaşkanlığı tarafından tebliğ edilen böyle bir görev olmadığını belirterek, böyle bir konunun gündeme gelmesi halinde konunun parti genel Başkanı ve yetkili organları tarafından değerlendirilebileceğini ve karar üretilebeliceğini ifade etti.

Toros, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüşmesinde yer alması ile ilgili olarak ise, görüşmede eski Rum Ticaret Odası Başkanı’nın yer aldığınının önceden bilindiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından görüşmede yer alması için kendisine davet yapıldığını belirtti.