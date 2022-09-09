Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Avcı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'yı ziyaret etti.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve beraberindeki komite üyeleri, yükseköğretim kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, Engelli Hakları, Eğitim, Erişim, Ulaşım ve istihdam konuları hakkında yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlanması konusunda işbirliği ve projeler için YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile görüştü.

Yapılan görüşme sonrasında, ilgili yönetmeliğin yükseköğretim kurumlarında uygulanması ve denetlenmesi, yükseköğretim kurumlarının engelli istihdamı, eğitim hakkı ve sosyal yaşama katılımı konusundaki faaliyetlerin artırılması hususlarında fikir birliğine varıldı.

İleriki adımlarda, koordinasyonu sağlayacak stratejik plan, eylem çalışması ve çözüm odaklı proje ve çalıştay gibi somut adımların atılmasının öncelikler arasında yer alacağı belirtildi.

Turgay Avcı, tüm üniversitelerin komite ile yapılan görüşmeler çerçevesinde çalışmalar başlatılıp engelli öğrencilerin, akademik ve yönetsel olarak daha huzurlu bir ortamda eğitim alması ve çalışanların iş hayatlarının kolaylaştırılmasını sağlayacak gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.