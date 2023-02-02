Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik dördüncü toplantı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik çalışmalar yoğunlaşarak devam ederken, dördüncü toplantı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen birinci toplantıya, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Genç Mücahitler Derneği, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi başkan ve temsilcileri ikinci toplantıya; Beşparmak Düşünce Grubu, Umut Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (SODAK), Lefke Yardım ve Halk Derneği, Bayrağı Işıklandırma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Doruk Vakfı ile Mavi Vatan Derneği ve üçüncü toplantıya da Karadeniz Kültür Derneği, KKTC Türk Dünyası Ocakları, Malatyalılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Vanlılar Derneği, Elazığlılar Derneği, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Adıyamanlılar Derneği başkan ve temsilcileri katılmıştı.

dün geçekleşen dördüncü toplantıya ise Vatanseverler Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, Tüm Adıyamanlılar Derneği, KKTC Yardımlaşma Derneği, Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, KKTC Yörükler Derneği, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Ticaret ve Ekonomi Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Kültür Derneği, Amik Ovası Derneği, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği, Doğayı ve Canlıları Koruma Derneği, Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği başkan ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak bilgi verirken BM Güvenlik Konseyi’nin son kararına da tepki gösterdi ve bu kararın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1878 yılında başlayan ulusal mücadelesinin, Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederken, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki kadim ve sarsılmaz bağlar ile ilişkilerin önemine de dikkati çekti.

Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin ve bazı çevrelerin Anavatan Türkiye’yi hedef alarak Kıbrıs Türk halkını Anavatan Türkiye’den koparmaya yönelik faaliyetlerde, provokasyonlarda ve algı operasyonlarında bulunduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük gücümüz ve destekçimiz olan Anavatan Türkiye’den hiçbir güç bizi koparamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de destek verdiği egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm yolunda kararlılıkla ilerlediklerini de belirtirken, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve Kıbrıs Türk halkını azınlık yapmayı hedefleyen federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’nin 77. Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmasında, dünya ülkelerine KKTC’yi tanıyın çağrısıyla Kıbrıs konusunda yeni bir dönemin başladığını ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesini, yeni dönemin en büyük adımı olarak değerlendirirken yeni dönemde, belirlenen yeni yolda Anavatan Türkiye ile birlikte yürüneceğini bir kez daha belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde tek ses, tek yürek ve bir bütün olarak hareket etmenin önemine de işaret ederken; “Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen dördüncü toplantıda söz alan dernek başkanları ve temsilcileri, Kıbrıs konusunda son yaşanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal konular ile diğer alanlardaki düşünce ve önerilerini aktardı.

alan tüm dernek başkanları ve temsilciler, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven ve desteğini belirtti.

Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde de diğer sivil toplum örgütleri, ekonomik ve sosyal kuruluşlar, gençlik ve kadın örgütleri, dernekler, sendikalar ve diğer kurum ile kuruluşların başkan ve temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek ve Halk Konseyi’nin merkezi örgütsel yapısı ile alt birimleri oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında oluşturulacak olan Halk Konseyi’nin ana amacı çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, dernekleri, sendikaları, diğer kurum ve kuruluşları tek bir çatı altında toplamak, birlik ve beraberliği güçlendirmek, Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, Kıbrıs Türk halkını doğru bilgilendirmek, diğer sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek, bu konularda düşünce ile fikir üretmek ve bunların takibini yapmak olarak belirlenmişti.