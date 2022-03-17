Cumhurbaşkanlığı, Halk TV muhabirinin iddialarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı, HALK TV muhabiri Seyhan Avşar’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı röportaja ilişkin ortaya attığı iddiaların “yalan, gerçek dışı ve kasıtlı” olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu kişinin ‘Cumhurbaşkanlığından kovulduğu, hakarete uğradığı’ şeklindeki iddiaları yalan ve gerçek dışıdır. Bazı yayın organlarının da gerçeği öğrenmeden, bu gerçek dışı ve yalana dayalı iddiaları kullanması oldukça üzüntü verici olurken Rum yayın organlarının da aynı iddiaları kullanması da dikkat çekicidir” denildi.

Açıklama aynen şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ile röportaj yapmak üzere 15 Mart günü Cumhurbaşkanlığı’na gelen Seyhan Avşar, Basın Yayın Danışmanımız Aydın Akkurt tarafından karşılanarak kabul odasına alınmış ve kendisine gereken ikramlarda bulunulmuştur.

Seyhan Avşar, Basın-Yayın Danışmanımız Aydın Akkurt ile yaptığı kısa sohbette, Kutlu Adalı ve Halil Falyalı cinayetlerini gündeme getirirken, Akkurt bu olaylarla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ve kendisi eğer isterse bu olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü ile konuşabileceğini söyledi. Seyhan Avşar ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar ile Ukrayna-Rus savaşı, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konuları ile ilgili olarak röportaj yapacağını söylerken, soruları da Akkurt’a göstermiştir.



Bu arada, Başbakan Sn. Faiz Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanımız ile haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirmek üzere Başbakanlık’tan ayrıldığı ve yolda olduğu haberinin gelmesi üzerine de Seyhan Avşar’a röportaj süresinin en fazla 10 dakika olabileceği söylenmiştir.Cumhurbaşkanımız Sn. Tatar’ın makam odasına alınacak olan Seyhan Avşar’a, her ziyarette olduğu gibi cep telefonunu dışarıda bırakması gerektiği söylenirken, çantasında bulunan özel ses kayıt alma cihazı da içeriye alınmamıştır.Röportaja başlayan Avşar, ‘KKTC’ye gelmeden önce KKTC’nin Meksika gibi güvenli bir ülke olmadığını düşündüğünü, ama KKTC’ye geldikten sonra KKTC’nin güvenli ve huzurlu bir ülke olduğunu gördüğünü’ söylemesi üzerine, Sn. Cumhurbaşkanımız da ‘KKTC’ye yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu’ ifade ederken, Güney Kıbrıs’ta yaşanmakta olan kriminal olaylar ile suçlara dikkat çekti. Daha sonra ise Seyhan Avşar, Ukrayna, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularıyla ilgili sorularını sordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar da bu soruları yanıtladı.Röportaj devam ederken, içeriye giren Özel Kalem Müdürü, ‘Başbakan Sn. Sucuoğlu’nun geldiğini ve şeref salonuna alındığını’ arz etti. Bu nedenle de Seyhan Avşar’a ‘Başbakanımız bekliyor, röportajı sonlandıralım, Başbakan ayrıldıktan sonra devam edilir’ denildi. Bunun üzerine öfkelenen Seyhan Avşar’ın ‘Başbakan beklerse beklesin’ şeklinde saygısızca bir ifade kullanması üzerine dışarıya alınmıştır. Dışarıda bekleyen Seyhan Avşar saygısız tutumunu sürdürmeye devam ederken, ‘Hakkınızda haber yapacağım, göreceksiniz’ şeklinde tehditler savurmuştur.Olay bunlardan ibaret olup, söz konusu kişinin ‘Cumhurbaşkanlığı’ndan kovulduğu, hakarete uğradığı’ şeklindeki iddialar yalan ve gerçek dışıdır. Bazı yayın organlarının da gerçeği öğrenmeden, bu gerçek dışı ve yalana dayalı iddiaları kullanması oldukça üzüntü verici olurken Rum yayın organlarının da aynı iddiaları kullanması da dikkat çekicidir.”