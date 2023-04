Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “23 Nisan’da El Ele” etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde “23 Nisan’da El Ele” etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı ve gençliği üzerinde uygulanan uluslararası haksız muameleler, engellemeler ve kısıtlamaların özellikle kültürel ve sportif faaliyetlerde asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, ülke gençlerinin, çocuklarının her çocuk ve her genç kadar bu dünyada var olma hakkı olduğunu kaydetti.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesindeki etkinlik, normal gelişim gösteren çocuklar ile özel gereksinimi olan çocukları ortak bir payda olan drama çemberinde bir araya getirerek, farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Etkinlikte, çocukların yaşayarak öğrenmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar öncülüğündeki etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı 36 okuldan kaynaştırma sınıflarında eğitim gören 72 öğrenci ve 36 öğretmen katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi Başkanı Osman Ercen ise organizasyona öncülük ettiği için Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’a plaket takdiminde bulundu. Teşekkür ve plaket takdimi sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

“Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu” konserinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, koroyu çalıştıran sanatçı Bahar Gökhan’a da teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, “23 Nisan’da El Ele Drama Atölyesi” ile sona erdi.

Etkinliğe katılan tüm çocuklar için Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi tarafından hediyelerin yer aldığı birer çanta da hazırlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bizler bu makamlarda hep geleceğe umutla bakabilmenin arayışları içerisindeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin daha iyi yönetilebilmesi ve gelecekte çok daha müreffeh günleri kucaklayabilmesi için çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Çevreyi ve doğayı korumanın önemini belirten Tatar, “Neden? Çünkü sizlerin çok daha güzel, çok daha sağlıklı bir KKTC’de gelecekte bu ülkeyi yönetebilmeniz için…” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gelecek sizlerindir, gelecek çocuklarımızındır” sözüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihini bilmeyen milletlerin, yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Tarihi, yaşananları, geçmişi en iyi şekilde öğrenmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, öğrencilerin ülke ve vatan sevgisiyle, bayrağının altında kendi kimliği ve değerleriyle yetişerek, KKTC’ye sahip çıkmasının en büyük temennisi ve dileği olduğunu dile getirdi.

-“Haksız muameleler, engellemeler ve kısıtlamalar asla kabul edilemez”

Cumhurbaşkanlığı’nın hassasiyet ve duyarlılıkla toplumun her kesimiyle iletişim içerisinde, toplumu kucaklamasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin çağdaş değerlerle yönetildiğini kaydetti. KKTC, Kıbrıs Türk halkı ve gençliği üzerinde uygulanmakta olan uluslararası birtakım haksız muameleler, engellemeler ve kısıtlamaların özellikle kültürel ve sportif faaliyetlerde asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke gençlerinin, çocuklarının her çocuk ve her genç kadar bu dünyada var olma hakkı olduğunu vurguladı.

Çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tatar, onların ileride bu ülkenin yöneticileri olarak ülkeye sahip çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerden alacakları ilhamla KKTC sevgisini kazanmaları en büyük temennimiz ve dileğimizdir” dedi.

Öğretmenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler kadar sizlerin omuzlarında da büyük sorumluluklar vardır” diyerek, öğretmenlerin, dokunuşu, şefkati ve güzel değerleriyle çocukların yetişmesinin önemini belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda çocukların topluma kazandırılması, halkın değerli bireyleri olarak kendi kimlik ve şuurlarıyla ülkeye sahip çıkması adına verilecek eğitim işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimle birlikte şefkat, duygusallık, insanlık, çevre sevgisi, memleket sevgisi, Türkiye sevgisini de aşılamanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Öğretmenlere olan güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bir çocuğun doğması, büyümesi, yetişmesi, eğitilmesinin ailelerin de çok büyük fedakarlıklarını gerektirdiği için ailelere de teşekkür etti.

Türkiye’de meydana gelen deprem ve Şampiyon Meleklerin kaybının yüreklerini dağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatlarını kaybedenlere bir kez daha rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diledi.

“Hayat böyle bir şey acıyla birlikte yola devam etmek lazım” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı dünya çocuklarına armağan ettiğinde, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dediğine işaret ederek, “Egemenlik, bağımsızlıktır, özgürlüktür, hürriyettir, özgür yaşamdır, onurlu yaşamdır. İşte Kıbrıs Türk halkı da bu topraklarda verdiği büyük mücadele ile bütün bunları hak etmiştir.” diye konuştu.

Çocukların ileride çok daha özgür, hür bu topraklarda KKTC’yi sahiplenip, yöneteceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gelecek sizlerindir, gelecek çocuklarımızdır” diyerek konuşmasını tamamladı.