Cumhurbaşkanlığı, Limasol'da çıkan orman yangın için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yardım teklifi yapıldığını kamuoyuyla paylaştı

Cumhurbaşkanlığı, Limasol'da Ay. Mama-Kalohor arasındaki sarp mevkide çıkan orman yangınına müdahale edilmesine yönelik KKTC makamlarının yardım teklifinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne iletildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın direktifi üzerine hükümet ve yetkililerle yapılan istişare ardından Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanlar yapılarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yardım edilmesine yönelik teklif, dün akşam Rum müzakereci Menelaos Menelau’ya iletildi.

Açıklamada, bu sabah itibarı ile Rum makamları tarafından verilen yanıtta yangının kontrol altına alındığı ifade edilerek yardım teklifi için teşekkür edildiği belirtildi.