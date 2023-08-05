Cumhurbaşkanlığı, Limasol’daki yangın nedeniyle Güney’e yardım teklifi yapıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, Limasol’da Çarşamba günü çıkan yangından farklı olarak “Alasa” köyü bölgesinde arazide dün öğleden sonra başlayan büyük yangının söndürülmesine yönelik KKTC’nin yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Yardım teklifinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın direktifi üzerine Hükümet ve yetkililerle yapılan istişareyi takiben Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanlar yapılarak Rum müzakereci Menelaos Menelau’ya ayrıca ayrıca BM aracılığıyla da Rum tarafına iletildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs Türk Tarafının yardım teklifinden duydukları memnuniyeti ifade ettiği belirtildi. Görüşmede, Kıbrıs Türk Tarafı makamlarının ne tür yardımlarda bulunabileceğinin sorulduüu; ilk aşamada dağlık arazide faaliyet gösterebilecek 5 yangın söndürme aracı ve personelinin sevk edilebileceği, buna ek olarak ilave araç ve personel ile yangın söndürme hava aracı talebinde de bulunmaları halinde bu konuda da çalışma yapılabileceğinin bildirildiği ifade edildi.

Bu görüşmeyi takiben dün akşamüzeri Rum tarafının durumu takip ve değerlendirmekte olduklarını bildirerek durumun kötüleşmesi halinde keyfiyeti bildireceklerini ifade ettikleri açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Bu sabah itibarı ile Rum makamları tarafından verilen yanıtta yangının kontrol altına alındığı ifade edilerek yardım teklifi için teşekkür edilmiştir. ‎

Anımsanacağı üzere Çarşamba günü de Limasol'da ‘Ay. Mama-Kalohor’ arasındaki sarp arazide çıkan orman yangınına müdahale edilmesine yönelik KKTC makamlarının yardım teklifi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne iletilmişti.”