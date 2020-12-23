Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, müzakere heyeti üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda, Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün yapılan değerlendirme toplantısında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununa egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm bulunması konusundaki tutumunu yinelendi.