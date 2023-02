Cumhurbaşkanlığı'nda deprem ve doğal afetlere yönelik toplantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında KKTC’nin deprem başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hazır olmasına yönelik teknik uzman, bürokrat ve akademisyenlerle başlattığı toplantılar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda, KKTC’de bulunan binaların mevcut durum değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Devletimizin tüm kurumlarıyla, bilimin ışığında teknolojiyi ve dünyayı daha da yakından takip ederek, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli sahip olduğu çalışma mekanizmasını daha da ileri noktalara taşımasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, alanında uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda, olası afetlerin riskini asgariye indirecek adımların atılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıların önemine dikkat çekti.

“Cumhurbaşkanlığı’nda uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar, afet risklerinin azaltılması, toplumun afet ve acil durumlarla ilgili farkındalığının artırılarak doğru davranış biçimlerinin geliştirilmesine yöneliktir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, insanımızın can ve mal güvenliğiyle ilgili atılacak olan her türlü siyasi adımın destekçisi olacağını vurgulayarak, hükümetin ve sivil toplum örgütlerinin ortak akıl çerçevesinde bir araya gelerek bilim ışığında üretilecek tedbiri kararların önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin de bu konuda büyük bir kararlılıkla hareket ettiğini ifade etti.



KKTC sınırları içinde bulunan istisnasız tüm binalara ve binaların bulundukları zeminlere gerekli testler yapılıp, güvenli olmayan binaların en kısa sürede tespit edilerek kısa vadeli tedbirlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, konunun uzmanı teknik kişiler, oda başkan ve yöneticileri ve akademisyenlerle yürütülen toplantıların çok daha geniş katılımlarla sürdürülerek bir yol haritası belirlenmesinin önemine dikkat çekildi.