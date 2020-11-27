Cumhurbaşkanlığı'nda Üst Koordinasyon Kurul toplantısı

Üst Koordinasyon Kurul toplantısı, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Toplantıda, Kapalı Maraş bölgesinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve bölgede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

20 Kasım 2020 tarihinde yaşanan hortum ve sel olaylarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapılan toplantıda, yaşanması muhtemel benzeri olaylara karşı alınacak önlemler de masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Covid 19 tedbirleri kapsamında çevremizdeki ülkelerde artan vaka sayıları ve buna karşı alınacak önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBKK Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener yer aldı.