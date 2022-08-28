Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı’nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, konunun ivedilikle araştırılması talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la gerçekleştirdiği görüşmede, bahse konu olayın KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde, ciddiyetle ve hızlıca araştırılması talep edildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Özel Temsilci Ergün Olgun’a, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduğunu ifade ederek BM Askeri Polisi’nin, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yaşanan olayla ilgili, KKTC makamlarıyla istişare edilerek gerçekleştirilecek tarafsız bir araştırma sonucunda konunun gereğinin yapılmasının takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.