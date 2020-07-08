Cumhurbaşkanlığı'ndan Güney Kıbrıs’ın askeri alanda eğitim programına tepki

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, ABD’nin, Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a askeri alanda eğitim programı başlatacağı açıklanmıştır.



Bu sabah ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin’i arayarak duruma ilişkin şifahi olarak bilgi vermiş ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktarılmasını rica etmiştir. Özel Temsilci Erçin de Cumhurbaşkanlığı’nın bilinen tavrı çerçevesinde söz konusu gelişmeye ilişkin rahatsızlığımızı ve hassasiyetlerimizi Büyükelçiye aktarmıştır.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu programın Doğu Akdeniz Stratejisi ile uyumlu olarak bölgesel istikrarı geliştirme amacını taşındığını belirtilmesine karşın, Doğu Akdeniz’de halihazırda artan gerginlik göz önüne alındığında, tüm ilgili tarafların müdahil olduğu kapsamlı bir diyalog ve işbirliği yerine, ABD ile Güney Kıbrıs arasında ikili olarak askeri faaliyetlerin ve programların artırılmasıyla bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir.



Gerek Kıbrıs adasına ait doğal kaynakların yönetimi ve paylaşımı gerekse tüm bölgeyi kapsayan konularda ilgili tüm paydaşların hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hareket edilmemesi ve tam tersine tek yanlı veya ikili girişimlerde bulunulmasının hem adada iki taraf arasında, hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen çabalara olumsuz etki edeceği aşikardır.



ABD’nin, askeri destek ve işbirliğinden ziyade bölgesel barış ve istikrara katkı koymasının yolu, gerek Kıbrıs’ta iki taraf arasında dengeli davranarak gerekse bölgesel aktörler arasında yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik etmesinden geçmektedir. "