Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim'de

UBP HP hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Ünal Üstel yerine Turizm ve Çevre Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katıldığı toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Başbakan Ersin Tatar, görüşme sonrasında basına açıklama yaparak, UBP-HP hükümetindeki kabine değişikliğini duyurdu. Tatar, Ünal Üstel’in Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alındığını, yerine UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren’in atandığını kaydederek, siyasette her zaman görev değişikliği olabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatar’ın verdiği ilk kabineyi veto etmişti. Akıncı, yeni bakan isimleri arasında olan, dokunulmazlığı kaldırılan UBP Lefke milletvekili Aytaç Çaluda’nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı’dan görüş almış, yeni kabineyi onaylamama kararını Başbakan’a iletmişti.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi olarak belirlenen 11 Ekim’le ilgili de açıklama yaptı, seçim tarihinin değişmemesi yönünde genel bir kanaat olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın ardından CTP Genel Başkanı Erhürman, HP Genel Başkanı Senin, TDP Genel Başkanı Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da açıklama yaparak süreci değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklama yapıyor.