“Cumhurbaşkanlığı seçimine tarih yaklaştığında bakılır… Bu konuda bir karar almadık"...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve tarih değişikliğinin gündemde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Kudret Özersay şunları kaydetti:

“İnanın cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili hiçbir şey düşünmedik, konuşmadık. Bakanlar Kurulu buna özel bir değerlendirme yapmış değil. Alınan bir karar da söz konusu değil. Hiçbir şey kamu sağlığından, toplumun sağlığından önemli değil. Bu süreci sakin ve iyi yönetmek lazım. Bu süreç doğru yürütülsün. Şartlara o gün geldiğinde, tarih yaklaştığında bakılır. Bence ne gerekirse de o yapılır. Anayasamızda genel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili açık hüküm var, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açık hüküm yoktur ama önemli olan seçim veya kimin nereye seçildiği değil, kamu sağlığı, güvenliği ve düzenidir… Bu çok net…”