Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi faaliyet takvimi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi 2019-2020 Faaliyet Takvimi ve uygulamalar bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısıyla sunuldu.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Çevre Danışmanı, Proje Koordinatörü Şerife Gündüz konuşma yaptı.

AKINCI: “ÜLKEMİZDE YEŞİL VE ORMAN ALANLARI BEKLENENİN ALTINDA”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 2016 yılında KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ni başlattıklarını, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve işbirlikleriyle çözümler aramakta ve geliştirmekte olduğunu söyledi.

Bakanlıklar, yerel yönetimler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, çevre platformları ve gönüllü bireylerin Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün projesine emek, vizyon ve katkı koyduğuna işaret eden Akıncı, çevreye önem vermeden, tüketildiğini belirtti.

Orman ve çevrenin önemine işaret eden Akıncı, “Ormanlar akciğerimizdir, oksijenimizdir” dedi.

Ülkemizde de yeşil ve orman alanlarının beklenenin altında olduğunu söyleyen Akıncı, bu soruna çözüm bulmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Bugüne kadar yapılan çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür eden Akıncı, bundan sonra da katkıların devam etmesi temennisinde bulundu.

GÜNDÜZ, PROJENİN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKTİVİTELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Özel Çevre Danışmanı, Proje Koordinatörü Şerife Gündüz de, projenin hedefleri ve gerçekleştirilen aktivitelerle ilgili bilgi verdi.

Projenin parçası olduğumuz çevrenin önemini kavramak ve toplumu bilgilendirerek yurttaşların bu konuları anlamalarını sağlayıp içinde bulundukları kurum, organizasyon ve toplumu aktif davranışlara yönlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Gündüz, adanın yeniden temizlenip yeşillendirilmesi, çiçek kokulu mahallelerin ve temiz ortamların yaratılmasını sağlamanın projenin temel amaçları arasında olduğunu belirtti.

Gündüz projenin hedeflerini şöyle açıkladı:

“Büyük resmin bir parçası olduğumuzun farkına varılması, şehir ve varoşlarda doğal ekosistemin öneminin anlaşılması, nefes alabileceğimiz alanların oluşturulması, kirletmemenin öğrenilmesi, kirletenin de ceza almasının tarafsız bir şekilde sağlanması, kısacası kirleten öder prensibinin uygulanması, doğamıza öz sevgi ve öz saygı ile sahip çıkılması, başkalarını beklemeden sorumlulukların farkına varılmasıdır.”

Proje çerçevesinde 2016 ve 2017 yıllarında neler yapıldığını anlatan Gündüz, 2016 yılında ‘Temiz Düşün’ projesi kapsamında, “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum” sloganıyla ilk kez 28 belediyenin de katılımıyla ortak bir çalışma yaparak, ülkedeki tüm refüjleri ve piknik alanlarını temizlenme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Proje kapsamında ilk adım olarak, tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, her yerleşim biriminde (28 bölge) ilgili kurumlar tarafından belirlenen alanların temizlendiğini, bölgede çevreye ilişkin eğitim ve temizlik çalışmaları yapıldığını kaydeden Gündüz, KKTC’nin anayol refüjleri temizlenme çalışmaları başlatıldığını ifade etti. Gündüz, “Yaşadığımız yerdeki bir sokak/mahalle/okul/park vb. alanlardan başlanmış 28 Belediye, Sivil Savuma teşkilatı ve üniversitelerin AKUT ekipleriyle çeşitli bölgelerde temizlik çalışmaları yapılmıştır.” dedi.

Gündüz, 2017 yılında “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum, yeşillendiriyorum ve fakına varıyorum” sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Muhtarlarımızla birlikte Temiz düşünen sokak ve mahalleler oluşturulmuştur. Belediyelerin katkılarıyla refüj temizliklerine devam edilmiştir. Kültürel mirasımız olan Lefkoşa Surları temizlenmiştir. İlgili paydaşlarımızın katılımıyla, piknik alanlarımız temizlenmiştir. Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde eğitimler, Akdeniz Sahil temizliği ve Bufavento geleneksel tırmanışı gerçekleştirilmiştir. İlgili paydaşların katılımıyla, Havaalanı Yonca Kavşağı temizlenmiştir. Gönyeli Temiz Düşün kavşağı yeşillendirilmiştir. Çeşitli derneklerle birlikte farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Geleceğimiz çocuklarımızla Geleneksel Çevre Günü etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.”

“EN TEMİZ KÖY VE YEŞİL OKULLAR PROJESİ”

2018 yılında projenin üçüncü adımının “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum, yeşillendiriyorum ve fakına varıyorum” temasıyla yapıldığını dile getiren Gündüz, Bağlıköy, Akınclar, Sazlıköy gibi gönüllü köylerde “En Temiz Köy “projesi, çeşitli okullarla ağaçlandırma faaliyetleri, eğitimler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiğini söyledi.

Gündüz, “5 Haziran Dünya Çevre günü” Çevre etkinlileri çerçevesinde çocukların doğayla bütünleşmesi için aktiviteler, sergiler ve eğitimler düzenlendiğini, üniversitelerin temiz düşün çevre aktiviteleri düzenlediğini, ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirtti.

Gündüz şöyle devam etti:

“Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın, biyolojik çeşitliliğin ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek, bilinçlendirmek, gelecek nesillerin çevre liderlerini, eğitim, proje tabanlı öğrenme ve toplum hizmetleri aracılığıyla eğitimini amaçlayan yeşil okullar projesi geliştirilmiştir.

Gönüllü okullarımızla yeşil okul projesi başlatılmış ve doğa koruma, geri dönüşüm ve su ile ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla KKTC’nin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı Temiz Düşün Kalıcı Etki Proje Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada kalıcı etki ve yenilikçi fikirler kategorilerine ödüller verilmiştir.

Ülkemizde yüzölçümünün yüzde 23,1’ine tekabül eden orman alanlarımız, KKTC’nin orman fakiri bir ülke olduğunu ifade etmektedir. Küresel ısınmanın bölgede etkili olması ve periyodik kuraklıklar neticesinde ormanların sürdürülebilirliği de ciddi tehdit altındadır. Bilim insanları karbondioksit emisyonunun azaltılması için dünyada 1,2 trilyon ağaç dikilmesi gerektiğini belirtirken, ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü silah olduğunu kaydetmiştir. Biz de Temiz Düşün projesi kapsamında eğitimlerle birlikte her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız.

Kamu spotları eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları gibi kritik konularda, düşünmeye sevk eden, farkındalık oluşturan ve dünyanın değiştirilebilir olduğunu hissettiren önemli araçlardır. 2016-2019 yıllarında farklı temaları içeren kamu spotları hazırlatılmıştır.”

“GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Gündüz, bu yıl için “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum, yeşillendiriyorum, fakına varıyorum ve dönüştürüyorum” sloganının belirlendiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Ülkemizde ekonomik, çevresel tedbirlerin alınması ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını amaçlayan ‘Temiz Düşün- Dönüştür’, KKTC Cumhurbaşkanlığı temiz düşün projesinin 2018-2019 yılı temaları arasındadır. Mart 2019’da KKTC Cumhurbaşkanlığı bir öncü kurum olarak geri dönüşüme başlamıştır. Aynı ay içerisinde de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da Temiz Düşün Dönüştür projesine katılarak geri dönüşüme başlamıştır. 2019 yılı içerisinde yeşil okullarımızda geri dönüşüm çalışmalarına başlamıştır.

Çevre konularının çeşitli yönlerini değerlendirebilen ve toplumların bireyleri ve üyeleri olarak sorumlu kararlar alabilen vatandaşlar haline gelmelerini hedefleyen yeşil okullar projeleri geri dönüşüm başlığı altında çeşitli aktiviteler hazırlamışlardır.

Ülkemizin yeşil potansiyeline katkıda bulunmak adına ilkokul öğrencileri ile birlikte ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.”

“25 OKULDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMELİNDE EĞİTİMLER VERİLECEK”

Cumhurbaşkanlığı Özel Çevre Danışmanı, Proje Koordinatörü Şerife Gündüz, 2020 hedefleri ile ilgili de bilgi verdiği sunumunda, temanın “Temiz Düşüm var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum, yeşillendiriyorum, fakına varıyorum dönüştürüyorum, iklim değişikliği ve çevresel yurttaşlık konularında bilgilendiriyorum.” olarak belirlendiğini söyledi.

Yeşil Çocuk Projesi ile eğitimin tüm aşamalarında öğrencilerin çevre çalışmalarında aktif yer almasının hedeflendiğini, projede 25 okulda iklim değişikliği temelinde eğitimler verileceğini kaydeden Gündüz, geçtiğimiz 30 yıldan bu yana bilim insanları, hükümetleri iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarını azaltmaya çağırdığını anımsatarak, iklim değişikliğinin sonuçlarının her yıl daha da belirginleşmesine rağmen fosil yakıt tüketimi artmaya devam ettiğini dile getirdi.

İklim felaketlerinden en çok etkilenen kadınlar ve kız çocuklarının ise iklim hareketin önde gelen isimleri olduğunu söyleyen Gündüz, beş bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Gündüz, “Çevreden etkilenen ve çevreyi etkileyen olarak kadının, bu konudaki farkındalığının artması sorunların çözümüne olumlu etki yapacaktır. KKTC’de 2017-1019 yılları arasında yapılan bir araştırmada kadınların bu konularda etkili olabilecek ve kadınlar böyle bir eğitimle çevre merkezli düşünme yaklaşımları geliştirecekler, çocuklarına bunu öğretebilir, çalışma ortamı ve evinde bu anlayışa bağlı çevreyi iyileştirici yeni değerler üretebileceklerdir.” dedi.

10 BİN FİDAN DİKİLECEK

İklim değişikliğine en önemli katkının ağaç dikimleri olduğuna vurgu yapan Gündüz, 10 bin fidanın okullar ve üniversitelerle birlikte oluşturulacak aktivitelerle dikileceğini söyledi.

“5 Haziran Çevre Günü aktivitelerimiz yine geleceğimizin temel taşı olan çocuklarımızla birlikte Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın belirleyeceği temayla birlikte şekillenecektir” diyen Gündüz, “KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla KKTC’nin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı Temiz Düşün Kalıcı Etki Proje Yarışmasının üçüncüsü düzenlenecektir.” ifadelerini kullandı.

VOLKAN: “BU PROJE KALBİMLE YAPMAK İSTEDİĞİM ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan da, projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

“Bu proje kalbimle yapmak istediğim çok önemli bir proje” diyen Volkan, her yıl yaz aylarını Kıbrıs’ta geçirdiğini, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ın daha temiz olduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Volkan, gittiği köylerin de temiz olduğunu, bundan gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı eşi Meral Akıncı’nın toplumsal gelişme adına yaptıklarının bilinmesi ve destek vermenin önemine işaret eden Volkan, bu tarz projelerin siyaset üstü olması, tüm paydaşların bir araya gelerek katkı koyması gerektiğini söyledi.

Volkan, bunun başarılmasıyla toprağın temiz ve yeşil olacağını, oksijen vereceğini, sevginin yayılacağını, artacağını belirtti.

Çocuklara eğitim verilmesinin ve bilinçlendirilmelerinin önemine vurgu yapan Volkan, “Politika başka bir şey, bu konuda birleşelim ve birlikte Kıbrıs’ı dünyanın en temiz en güzel memleketi yapalım” dedi.