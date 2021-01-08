Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bütçeleri komitede onaylandı

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre bu sabah toplanan Komite açılış konuşmalarının ardından 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının bütünü üzerindeki görüşmeleri tamamladı ve tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Komite, 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde, 50 milyon 100 bin TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesini oy çokluğu ile onayladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına ayrıca üyeler dışında UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP Milletvekili Asım Akansoy, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.

MECLİS BÜTÇESİ

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 47 Milyon 765 bin 700 TL tutarındaki bütçeyi oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşmelerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Genel Sekreter İbrahim Avkan ve bürokratlar da katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyeleri; UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Bugünkü toplantısını tamamlayan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesine, 12 Ocak Salı günü, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.