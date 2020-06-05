Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş kapılarındaki son durum görüşülecek

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda hükümet yetkilileri ile toplantı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi Cuma toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.00’e başlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istedi.