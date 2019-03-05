Cumhurbaşkanlığı’nda, “Kadın Olarak Var Olabilmek” konulu çalıştay düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın öncülüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, toplumun farklı kesimlerinden farklı meslek gruplarındaki kadınlar, ülkede yaşayan kadınların sorunlarını tartışarak çözüm önerilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalıştayın sonuçları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuna açıklanacak.

Çalıştayın sonunda katılımcılara sertifikaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verildi.

MERAL AKINCI

Meral Akıncı, farklı kimlik ve farklı sosyal rollerdeki kadınların çalıştayda bir araya geldiğini belirterek, “Kadın, toplumun her alanında var olabilmeli” dedi.

Çalıştayda bu koşullarının irdeleneceğini söyleyen Meral Akıncı, kadının güçlü olduğu toplumların refah seviyesinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

AKINCI: “ÜRETİLEN FİKİRLER KATILIM VE DAYANIŞMA SAĞLANIRSA GERÇEKLEŞEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, güzel bir çalışma yapıldığına işaret ederek, elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin ve hayata geçirilmesinin daha büyük bir güzellik olacağını söyledi.

Önerilerin yaşam bulması için, katılımcıların konunun takipçisi olmasının önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“Bu gibi konular katılım olursa ve dayanışma sağlanırsa gerçekleşebilir. Çünkü, üretilen fikirler ancak bu şekilde yaşam bulabilir, aksi takdirde, birçok çalıştayda olduğu gibi, tozlu raflara terk edilir. Temenni ederim sizin çalışmanız hayat bulsun, sonuçlarından bütün kadınlarımız yararlansın, toplumumuz da bundan yarar görsün. Çalıştaya katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.”