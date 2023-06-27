Cumhurbaşkanlığı’nda talasemi hastalarının yaşadığı sorunlar görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde daha önce yapılması planlanan ancak ertelenen 8 Mayıs Talasemi Günü nedeniyle yemek düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yemekte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi, Talasemi Derneği ile talasemi hastaları bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve komite üyeleri ile dernek başkanı Çiğdem Beşevlerli ve dernek üyelerinin yer aldığı yemekte talasemi hastalarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verildi.

Yemekte, ilaç tedariki, kan bağışı konusunda teşvik ve farkındalık çalışmaları, maaşlar ve yurt dışından okumak, çalışmak ve yerleşmek için gelenlerin ülkeye girişte taşıyıcılık belgesi ibrazı konuları görüşüldü.