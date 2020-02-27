Cumhurbaşkanlığında toplantı

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında Anayasa değişikliği konusu ele alındı.

Toplantıda, Anayasa değişikliğinin halk onayına 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sunulabilmesi için gerekli olan prosedür ve süreç değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Ersin Tatar basına açıklama yaptı.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı ile Anayasa değişikliği konusunda istişare amaçlı görüşme yaptıklarını ifade ederek, Anayasa değişikliği ile ilgili yasa önerisini önümüzdeki hafta Meclis'te siyasi parti başkanlarıyla görüşeceklerini ve süreci tamamlamak için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Yargıç sayısının artırılması ve Yargı ile savcılıkta görev yapan yargıçların görev süresinin artırılmasının hedeflendiği değişikliği 26 Nisanda halk oyuna sunulması için meclisteki sürecin 16 Mart ve yasal sürecin 3 nisanda tamamlanması gerektiğini anlatan Uluçay, 16 Mart'a kadar bu süreci tamamlamak için siyasi partilerle görüşülüp yasa önerisinin referanduma sunulup sunulmayacağının netlik kazanacağını kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, yargıda yaşanan sıkıntılara ve kapsamlı bir Anayasa değişikliği için gereken uzun bir süreye işaret etti.

Tatar, bu çerçevede yargının sıkıntılarının aşılması için Anayasa değişikliğinin yapılmasının gerektiğini belirterek, bu değişikliklerin 26 Nisanda halk onayına sunulabilmesi için gereken prosedürü bugün Cumhurbaşkanı ile değerlendirdikleri söyledi.

Yargıç sayısı ve yaş haddinin artırılmasını içeren Anayasa değişikliği için halka gitmek gerektiğini ifade eden Tatar, bu konuda Meclisten gelecek yasayı Cumhurbaşkanının onaylayacağını söylediğini ve kendilerinin de bu süreci Mecliste işleterek, yargının talebinin yerine getirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar, Yargıç sayılarının artırılması ve yaş sınırının yükseltilmesi ile ilgili adımın atılacağını ve yasa değişikliğinin Meclise götürülerek, süreci 16 Mart'a kadar tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 16:28